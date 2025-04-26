Постраждалих внаслідок інциденту немає, повідомляє пресслужба криворіжців. Пожежу було оперативно ліквідовано.

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"Загоряння сталося в адміністративній будівлі. Полумʼя охопило кабінети: фінансового та скаутського департаментів, конференц-залу, пральню та інші технічні приміщення. Дякувати Богу усі живі й ніхто не постраждав. Пожежу було оперативно ліквідовано силами ДСНС", – йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, 23 квітня на тренувальній базі Кривбаса спалахнула пожежа. Наразі клуб з Кривого Рогу посідає 6-ту сходинку у турнірній таблиці УПЛ, в доробку підопічних Юрія Вернидуба 38 очок після 24-х зіграних матчів.

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