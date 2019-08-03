"Пожартувати з Хацкевичем не можна було", – екс-форвард Динамо розповів про роботу з наставником киян

Колишній нападник київського Динамо Олексій Хобленко, який зараз виступає за Динамо з Бреста, пригадав роботу під керівництвом Олександра Хацкевича.

Нагадаємо, Хобленко, права на якого тривалий час належали київському Динамо, так і не зіграв жодного матчу за першу команду, виступаючи лише за Динамо-2. Саме там він працював під керівництвом Олександра Хацкевича.

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"Хацкевич – дуже строгий. Добре працює з молоддю. Як тренер він мені подобається. Коли він грав з нами на тренуваннях, клас його, звичайно, відчувався. Але пожартувати з ним дійсно не можна було – одразу заводився.

Якщо програвали, то в роздягальні теж серйозно діставалося. Але, чесно кажучи, я б не хотів говорити на цю тему", – цитує Хобленка Tribuna.

До слова, в поточному сезоні в активі 25-річного Хобленка 3 голи за Динамо Брест. Раніше нападник виступав за Чорноморець та Лех Познань

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