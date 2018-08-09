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Пойєт: Маріуполь дуже небезпечний, граючи без м'яча

8 серпня 23:55 128 Читать на русском
Пойєт: Маріуполь дуже небезпечний, граючи без м'яча
Густаво Пойєт / Фото PA

Головний тренер Бордо Густаво Пойєт поділився очікуваннями від матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти Маріуполя.

"Ми знаємо, що буде складний матч. Але налаштовані на позитивний підсумок і хочемо поїхати з Одеси з хорошим результатом, з перевагою перед повторною грою.

Вивчили Маріуполь і знаємо їх стратегію – вони будуть захищатися.

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Маріуполь дуже небезпечний, граючи без м'яча. Розуміємо, що лише контроль м'яча не гарантує нам перемогу. Повинні зберігати концентрацію протягом всієї гри", – цитує Пойєта офіційний сайт Маріуполя.

Матч третього кваліфікаційного раунду плей-офф Ліги Європи Маріуполь – Бордо відбудеться 9 серпня на стадіоні Чорноморець в Одесі. Початок матчу о 20:00.

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Маріуполь - Бордо: Четвер 09 серпня 2018

Маріуполь
до матчу
18
год
:
46
хв
Бордо
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Бордо Бордо Ліга Європи Густаво Пойєт Густаво Пойєт Маріуполь - Бордо Маріуполь Маріуполь
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