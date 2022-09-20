"Поїду на ЧС під прапором України": Лєвандовскі після розмови з Шевченком погодився на відповідальну місію
Форвард Барселони та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі із захопленням відгукнувся про зустріч з Андрієм Шевченком.
Легенда українського футболу на знак подяки за підтримку нашої країни у війні проти Росії передав поляку синьо-жовту капітанську пов'язку, попросивши виходити на матчі ЧС-2022 саме з нею.
Шевченко подарував Лєвандовскі капітанську пов'язку в кольорах прапору України – легенда має одне прохання
У Twitter Лєвандовскі подякував Шевченку за зустріч: "Спасибі, Андрію. Було дуже приємно познайомитись з тобою! Для мене буде честю взяти цю капітанську пов'язку у кольорах України на чемпіонат світу".
У коментарі виданню Laureus Роберт додав: "Поїду на ЧС з футболу під прапором України. Як гравець і людина, я підтримую мир і вважаю, що такі символічні жести мають значення".
Нагадаємо, на Мундіалі, що відбуватиметься в Катарі, суперниками збірної Польщі у групі будуть Мексика, Саудівська Аравія та Аргентина.