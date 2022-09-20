Форвард Барселони та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі із захопленням відгукнувся про зустріч з Андрієм Шевченком.

Легенда українського футболу на знак подяки за підтримку нашої країни у війні проти Росії передав поляку синьо-жовту капітанську пов'язку, попросивши виходити на матчі ЧС-2022 саме з нею.

Шевченко подарував Лєвандовскі капітанську пов'язку в кольорах прапору України – легенда має одне прохання

У Twitter Лєвандовскі подякував Шевченку за зустріч: "Спасибі, Андрію. Було дуже приємно познайомитись з тобою! Для мене буде честю взяти цю капітанську пов'язку у кольорах України на чемпіонат світу".

У коментарі виданню Laureus Роберт додав: "Поїду на ЧС з футболу під прапором України. Як гравець і людина, я підтримую мир і вважаю, що такі символічні жести мають значення".

Нагадаємо, на Мундіалі, що відбуватиметься в Катарі, суперниками збірної Польщі у групі будуть Мексика, Саудівська Аравія та Аргентина.

Thank you @jksheva7. It was a pleasure to meet you! It will be an honour for me to carry this captains armband in the colors of Ukraine to the World Cup. @LaureusSport pic.twitter.com/y9lyQyyGDR — Robert Lewandowski (@lewy_official) September 20, 2022

“I will carry the colours of Ukraine to the World Cup. As a player & a man, I support peace & I believe such symbolic gestures matter”



Today in Warsaw, Poland captain @lewy_official received a Ukraine armband from Laureus Ambassador @jksheva7 & pledged to carry it to Qatar pic.twitter.com/QptCowyDkz — Laureus (@LaureusSport) September 20, 2022