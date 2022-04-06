Нападник Зорі Артем Громов непохитно вірить в успішний підсумок нашої боротьби з Росією.

– Що ти перше зробиш після війни?

– Думаю, що день перемоги я відзначатиму довго з усіма друзями та знайомими. Як мінімум, кілька днів на це витрачу.

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– А влітку до Криму на море?

– Обов'язково. До Ялти. Поїдемо всі разом. Відзначатимемо перемогу у всіх куточках нашої прекрасної країни, – сказав Громов в інтерв'ю Футбол NEWS.

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