"Матч Зоря – Колос перенесено на невизначений термін. Металіст 1925 прийме Львів у Ковалівці, а не на НСК Олімпійський.

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Також змінено час початку матчу. Він розпочнеться о 13:00, а не о 17:00, як планувалося раніше. Наразі у Києві є заборона на проведення матчів", – сказав Дикий у коментарі FanDay.

Нагадаємо, через масовані ракетні обстріли окупантів раніше було скасовано поєдинок 6-го туру між Олександрію та Металістом 1925. Окрім того, за взаємною згодою сторін на 2 грудня перенесли гру 7-го туру Чорноморець – Кривбас. Інші матчі відбудуться без змін.

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