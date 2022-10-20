Черговий матч чемпіонату України не відбудеться у заплановані терміни.

Поєдинок 9-го туру УПЛ між Минаєм та Шахтарем перенесено за згодою обох клубів, повідомляє ВЗБІРНА.

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Однією з причин перенесення зустрічі джерело називає "відповідальний матч "гірників" у Лізі чемпіонів" – у вівторок, 25 жовтня, донеччани зіграють у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Селтіка у Шотландії. Гра проти Миная мала відбутися у суботу, 22 жовтня, о 13:00.

Нагадаємо, раніше Шахтар також переносив свій матч 6-го туру проти Львова (для кращої підготовки до матчу-відповіді з Реалом).

До слова, команді Ігора Йовічевіча після 8-ми турів йде у турнірній таблиці УПЛ другою, маючи у своєму активі 19 очок, Минай з 9-ма пунктами – десятий (і має гру в запасі).

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