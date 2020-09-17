Форс-мажор не дозволив представникам Латвії та Сан-Маріно визначити сильнішого у другому за силою євротурнірі.

У четвер у Лізі Європи відбулась низка матчів другого кваліфікаційного раунду турніру. Серед інших, свій поєдинок розпочали Рига та Тре Фіорі. Однак, футболісти не змогли закінчити гру. Причиною стала буря, яка накрила столицю Латвії.

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Шквальний вітер, який місцями досягав 21 м/с та проливний дощ внесли свої корективи у єврокубковий поєдинок. Стихія пошкодила освітлення і частину даху стадіону. Головний арбітр матчу спочатку призупинив гру, а згодом вивів команди у підтрибунні приміщення і прийняв рішення матч не відновлювати. Скоріше за все його дограватимуть наступного дня.

Нагадаємо, за Ригу виступає український півзахисник В'ячеслав Шарпар. У цьому поєдинку він не потрапив до стартової одинадцятки і залишився у запасі.

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