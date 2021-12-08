"Незважаючи на те, що результат протистояння з Бенфікою для динамівців не має турнірного значення, впевнений, що у них із мотивацією не буде проблем.

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Насамперед, на кону – рейтингові очки для України, по-друге, серйозні бонуси для клубу, по-третє, саме в таких поєдинках можна опинитися у полі зору більш іменитих команд та отримати привабливу пропозицію. Але для цього потрібно зіграти так, щоб про тебе заговорила футбольна Європа.

Чи є для цього причини? Другий тайм попереднього поєдинку в груповому раунді Ліги чемпіонів – з Баварією та матч 17-го туру чемпіонату УПЛ – з Вересом показали, що динамівці мають потенціал, щоб у потрібний момент додати. На мій погляд, у гостьовому поєдинку з Бенфікою, якій значно більше сьогодні потрібна перемога, навіть нічия для Динамо буде позитивним результатом", – сказав Мізін у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок з португальцями відбудеться вже сьогодні, 8 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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