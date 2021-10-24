У Другій лізі напередодні було неспокійно. На останніх хвилинах матчу Суми – Перемога (1:3) відбулась масова штовханина.

Після третього гола у ворота Сум на футбольному полі з'явились прихильники господарів і влаштували безлад, через що розпочалась бійка.

Олімпік і Поділля влаштували масову бійку після фінального свистка: відео

Фанати почали використовувати фізичну силу та газові балончики у бік представників Перемоги, повідомляє прес-служба клубу. Правоохоронці, які були задіяні на матчі, не змогли припинити масову штовханину. Дніпровський колектив звернувся в УАФ і ПФЛ для розслідування епізоду.

Головна арбітриня Софія Причина ж припинила поєдинок. Фінальний свисток зафіксував тріумф Перемоги із рахунком 3:1, що дозволило їй піднятись на 4 місце групи Б Другої ліги.

Відео епізоду:

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