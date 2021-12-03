Неготовність поля не дозволила провести поєдинок чергового туру у молодіжній першості.

Поєдинок 17-го туру чемпіонату України U-19 між Вересом та Динамо не відбудеться у зазначений термін, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Причина – неготовність поля. Стадіон перед початком матчу був повністю засипаний снігом, а комунальті служби арени, здавалось, навіть не робили спроб бодай трохи розчистити поле. Після перевірки його стану арбітрами було ухвалено рішення про відміну поєдинку. Футболісти Динамо вже повертаються до Києва.

Офіційний сайт Вереса поспішив повідомити, що матч перенесли на весняну частину сезону.

До слова, зустріч мала відбутися у місті Березне на стадіоні Колос.

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