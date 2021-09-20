Матч 6-го туру Прем'єр-ліги між Уотфордом та Ньюкаслом увійде в історію англійського футболу.

Головним арбітром зустрічі, яка відбудеться 25 вересня, призначений австралієць Джарред Джиллетт.

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Як повідомляє Squawka, він стане першим небританським суддею, якому довірили обслуговувати поєдинок англійської еліти. Сам Джиллетт працює футбольним арбітром з 2010-го. Лише цього року він отримав дозвіл на обслуговування матчів АПЛ.

Зауважимо, Уотфорд розташувався на 11-й сходинці у турнірній таблиці з шістьма очками, Ньюкасл із двома заліковими балами йде 17-м.

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