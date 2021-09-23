Наступний тираж лотереї Powerball США пройде в суботу. На кону 523 мільйонів доларів, і це найбільший лотерейний приз у світі, на сьогодні.

Тисячі українців мріють зірвати величезний джекпот найбільшої лотереї США, який досяг 523 мільйони доларів, що становить приблизно 14 мільярдів гривень. Беручи до уваги середні заробітні плати в країні, щоб заробити таку суму, вчителю доведеться працювати 416 тисяч років, доктору – 67 тисяч років, а програмісту – 45 тисяч років!

25 вересня може стати доленосною для того, хто зуміє вгадати номери, які випадуть за результатами тиражу лотереї США Powerball. Нагадаємо, на кону лотереї США 523 мільйони доларів, і навіть після виплати всіх обов'язкових федеральних податків, переможець залишиться з сумою грошей, яку не так вже й просто витратити!

Будь-який житель України може запросто залишити свою заявку на виграш, купивши офіційний білет лотереї на сайті Thelotter.net. Від можливості втілити мрію вас відділяє лише один клік!

Неймовірний приз в 523 мільйони доларів буде розіграно в цю суботу, 25 вересня.

З тих пір, як призовий фонд переступив позначку в 400 мільйонів доларів, міжнародний сервіс Thelotter.net, як і Національна лотерея США, відзначають помітне зростання продажів білетів. Будь-який наступний тираж може виявитися останнім в довгій серії акумуляції.

Поряд з американцями, жителі України можуть також взяти участь в тиражі лотереї США. Досить заповнити офіційні лотерейні білети на сайті theLotter.net, найбільшому в світі сервісі з продажу лотерейних білетів онлайн, який пропонує українцям шанс виграти один з призів лотереї Powerball за мінімальною ціною за одне поле, менше 5 доларів США.

Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту, пояснює:

Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів і Сальвадорець, який виграв 1 мільйон доларів.

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто:

Створіть обліковий запис на сайті і виберіть Powerball з більш ніж 50 доступних на сайті лотерей; Відзначте на полях ваші номери: для гри в Powerball вам необхідно вибрати 5 основних чисел від 1 до 69 і куля "Powerball" від 1 до 26; Підтвердіть ваше замовлення.

"Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені", – розповів Коореманс. Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Серед найвідоміших переможців на сайті – М.М. з Багдада, який вгадав всі шість номерів в розіграші лотереї Орегон Мегабакс 24 серпня 2015 року, ставши одноосібним володарем джекпоту в 6,4 мільйона доларів! TheLotter доставив М.М. в Орегон через півсвіту, де він благополучно отримав свій приз!

Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?

theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Powerball за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.

Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні!

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