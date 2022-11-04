Топприз США Powerball знову перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки 1,5 мільярда доларів. Наступний тираж пройде найближчої суботи, 5 листопада, і хто знає, можливо, наступним переможцем стане хтось із України!

Оскільки в ході тиражу, що відбувся минулої ночі, нікому з учасників не вдалося вгадати всю виграшну комбінацію цілком, головний приз лотереї Powerball все ще на кону, і тепер хтось може виграти ще більшу суму – наразі лотерея розігрує 1,5 мільярда доларів.

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зуміє вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1 – 69, і один додатковий номер (Powerball) від 1 до 26. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає тільки 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі 1 мільйона доларів.

Чи можна грати у Powerball з України

Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів.

Для зручності сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле за мінімальною ціною 5 доларів!

Щоб взяти участь у лотереї:

Зареєструйтесь на сайті.

Виберіть Powerball із більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

Позначте 5 номерів (від 1 до 69) в ігровому полі.

Виберіть 1 номер Powerball (від 1 до 26) у помаранчевій частині ігрового поля.

Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї, – пояснив прессекретар компанії Адріан Коореманс.

Що станеться, коли ви виграєте джекпот

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Вони будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, приз буде переведено на особистий рахунок, і ви зможете вивести його у будь-який час. Ви отримаєте всю суму призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті

Мільйони людей вже стали переможцями Powerball / Фото Powerball

У 2015 році мешканець Іраку, який проживає в Багдаді, виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс США. Історія набула широкого висвітлення в американських ЗМІ.

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 мільйонів доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших тріумфаторів на сайті – жінка з Панами, яка зірвала 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

1,5 мільярда доларів – найбільший наразі лотерейний приз у світі. Тож випробувати удачу можна прямо зараз на theLotter.net!

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