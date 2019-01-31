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"Повторив гол у ворота Динамо", – Коваленко прокоментував свій м'яч у спарингу з Хобро

15:10 210 Читать на русском
"Повторив гол у ворота Динамо", – Коваленко прокоментував свій м'яч у спарингу з Хобро
Віктор Коваленко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко порівняв свій гол у контрольному матчі з Хобро із взяттям воріт київського Динамо.

"Міркував, чи подавати, зрештою вирішив пробити. Вийшов непоганий гол. Багато фанатів після матчу з Динамо мені писало: "Раз на рік і палиця стріляє". Ось, можна сказати, повторилося.

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Неважливо, хто та на якій хвилині виходить – ми одна команда й прагнемо перемагати, це головне. Перед нами поставлено завдання грати в гарний футбол і домагатися результату. А перемоги навіть на зборах підвищують настрій та зміцнюють колектив.

Зараз пригадуємо всі наші напрацювання й готуємось до Айнтрахта. Високий пресинг суперника? Ми ж тренуємось, і в тому числі намагаємось виходити з-під нього, швидко пересуватися з оборони в атаку. Для нас це вже не нове: у Лізі чемпіонів та Лізі Європи багато команд так грає", – цитує Коваленка офіційний сайт Шахтаря.

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Шахтар - Хобро: Четвер 31 січня 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Хобро
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