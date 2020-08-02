Гол Іммобіле і повторення бомбардирського рекорду Італії у відеоогляді матчу Наполі – Лаціо

Наполі переміг Лаціо в заключному турі Серії А (3:1). Чіро Іммобіле забив, повторив рекорд та здобув "Золотий бутс". Дивіться відео голів та огляд матчу.

Наполі відкрив рахунок вже в дебюті – відзначився Фабіан Руїс. Щоправда, в середині тайму Іммобіле відновив рівновагу.

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Цей гол дозволив Чіро повторити рекорд Гонсало Ігуаїна, який у сезоні 2015/16 теж забив 36 м'ячів у Серії А. У Гуннара Нордаля, який замикає історичний топ-3, 35 голів в рамках одного чемпіонату. Також Іммобіле офіційно оформив здобуття "Золотого бутса" за підсумками сезону.

У другій половині гри господарі забили ще двічі. Спочатку Інсіньє реалізував пенальті, а крапку після класного пасу Мертенса поставив Політано. 3:1 – Наполі фінішував 7-м, а Лаціо завершив чемпіонат на 4-й позиції.

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