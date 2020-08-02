toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Гол Іммобіле і повторення бомбардирського рекорду Італії у відеоогляді матчу Наполі – Лаціо

09:56 - Читать на русском
Гол Іммобіле і повторення бомбардирського рекорду Італії у відеоогляді матчу Наполі – Лаціо
Лаціо фінішував 4-м / ФК Лаціо

Наполі переміг Лаціо в заключному турі Серії А (3:1). Чіро Іммобіле забив, повторив рекорд та здобув "Золотий бутс". Дивіться відео голів та огляд матчу.

9’ Фабіан Руїс
54’ Лоренцо Інсіньє
90+3’ Маттео Політано
 
Чіро Іммобіле 22’
9’ Фабіан Руїс
22’ Чіро Іммобіле
54’ Лоренцо Інсіньє
90+3’ Маттео Політано

Наполі відкрив рахунок вже в дебюті – відзначився Фабіан Руїс. Щоправда, в середині тайму Іммобіле відновив рівновагу.

Рома здобула вольову перемогу над Ювентусом, Мілан розгромив Кальярі, Наполі переграв Лаціо

Цей гол дозволив Чіро повторити рекорд Гонсало Ігуаїна, який у сезоні 2015/16 теж забив 36 м'ячів у Серії А. У Гуннара Нордаля, який замикає історичний топ-3, 35 голів в рамках одного чемпіонату. Також Іммобіле офіційно оформив здобуття "Золотого бутса" за підсумками сезону.

У другій половині гри господарі забили ще двічі. Спочатку Інсіньє реалізував пенальті, а крапку після класного пасу Мертенса поставив Політано. 3:1 – Наполі фінішував 7-м, а Лаціо завершив чемпіонат на 4-й позиції.

Інтер взяв срібло Серії А, перегравши Аталанту: криза "Богині" перед ЛЧ, Маліновський – надія, а Янґ повернув молодість

blog_ava
Провал Маліновського та Ко у боротьбі за друге місце у відеоогляді матчу Аталанта – Інтер – 0:2
06:00
2427
Теги
Італія Відеоновини Чіро Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо Наполі Наполі Наполі - Лаціо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
23
хв
СПАЛ
19:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук