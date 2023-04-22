Верес та Минай не виявили сильнішого у 22 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Колективи провели чудовий перший тайм, створивши не один по-справжньому гострий епізод, але забити не зуміли. Вдалось це зробити одразу по перерві. Це Блізніченко розстріляв воротаря з лінії штрафного.

Верес не зумів обіграти Минай з абсолютним антирекордом в УПЛ

Вже за кілька хвилин Вишневський п'ятою скинув на Твердохліба, який вдало зіграв на дальній стійці. Верес тиснув до останнього, але фінальний свисток зафіксував нічию. Рівняни не виграють 11 матчів УПЛ поспіль, повторивши свій антирекорд.