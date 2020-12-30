Поворознюк: З радістю відпущу Лавриненка в Динамо

Президент Інгульця Олександр Поворознюк зізнався, за яких умов готовий відпустити головного тренера команди Сергія Лавриненка в інший клуб.

"Його переманити ніхто не зможе. Якщо його захоче київське Динамо, то я його з радістю відпущу, але це не буде "переманка".

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Лавриненко не буде вести перемовини за моєю спиною, адже він дуже порядна людина. В першу чергу, він підійде до мене і повідомить, якщо йому надійде серйозна пропозиція. Він навіть не буде просити, щоб я його кудись відпустив. Це буде моє вольове рішення", – розповів Поворознюк в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Лавриненко очолює Інгулець з 2016 року. Команда з Петрового стала однією з головних сенсацій минулого сезону, діставшись фіналу Кубка України (поразка від Шахтаря 0:4).

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