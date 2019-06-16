Президент Інгульця Поворознюк: Йду в депутати, аби не було соромно перед матір'ю

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про причини рішення піти в народні депутати України.

"Я твердо вирішив йти в народні депутати, тому що у мене є знання і досвід в будівництві з нуля агрофірми П'ятихатська, футбольного клубу Інгулець і багатьох інших речей. Я думаю, що своїм прикладом ми покажемо, як потрібно працювати в країні.

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Я туди йду не для того, щоб сховатися в парламенті, я буду першим, хто проголосує за зняття депутатської недоторканності. Я хочу прийти туди, щоб мені не було соромно перед моєю мамою, якій я пропоную гроші, а вона їх не хоче брати.

Вона каже, що 44 роки пропрацювала дояркою, і держава повинна платити справедливу пенсію. Де ця справедлива пенсія? Таке відчуття, що у наших депутатів немає батьків, і ніхто з них не працював на такій важкій роботі, як моя мати.

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Я ніколи в житті не боровся за владу, завжди боровся тільки за справедливість. Іду до Верховної Ради, щоб домогтися справедливого рівня життя, щоб всі жили більш-менш однаково", – поділився Поворознюк в інтерв'ю YouTube-каналу Інгульця.

Відзначимо, що ЦВК зареєструвала Поворознюка кандидатом в народні депутати.

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