"З олігархами потрібно зробити те, що я зробив у своєму районі на другий день війни, – амністію. І сказати: "Ви накрали от стільки. Оце залиште собі, а решту віддайте народу". Згадайте, на чому вони в 1990 році приїхали до Верховної ради – на п’ятірках та сімках. А на чому вони зараз їздять? Де справедливість?

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Справедливість полягає в тому, що я особисто у два села за власні гроші провів газ. В інших селах я допомагав в цьому. Ми створювали кооперативи, складалися грошима та купляли все за свої кошти. В результаті ми передали ці труби на баланс районних газовиків, а тепер платимо за транзит газу, який йде нашими трубами. Де справедливість, бл**ь?

А я казав, що буду сам обслуговувати ці труби. Так ні, потрібна ліцензія. Хотів зробити ліцензію, але ніхто про це навіть говорити не захотів. Вони приватизували це все, а ми тепер платимо за транзит газу.

Далі. Електроенергія. Стовби на чиїх землях? На народних. Ціну на електроенергію підвищили. Давайте ми підвищимо оренду землі, на якій стоять стовби, так, щоб воно їм аукалося. Так ні, вони поробили договори на 49 років без права перегляду. Потрібно націоналізувати все на**й і по-новому все передивитися. Тоді буде справедливість.

Чи скажу я це Зеленському? Звичайно, скажу. Якщо мені організують зустріч з Зеленським, я йому дуже дох*я скажу, бл**ь. Думаю, він аж посивіє від того, що почує. Він дуже багато не знає про простий народ", – сказав Поворознюк в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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