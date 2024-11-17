Між президентом Інгульця Олександром Поворознюком та головним тренером команди Василем Кобіним відбулася нарада щодо переведених в команду U-19 гравців основи, повідомляє "ТаТоТаке".

Гравці Інгульця, яких перевели в U-19, отримали мінімальну зарплату – Поворознюк пішов на принцип ще перед виходом в УПЛ

За інформацією джерела, було вирішено, що всі ці футболісти – Олександр Козак, Сергій Петько, Юрій Козиренко, Артем Сітало та Максим Мельничук – залишатимуться в команді U-19, але будуть виставлені на трансфер.

Зазначається, що у вищезгаданих гравців контракти чинні до літа, тож вже в січні вони зможуть підписувати попередні угоди з іншими клубами.

Нагадаємо, раніше Кобін перевів низку гравців у "чорний список", а Поворознюк підтримав виховний процес наставника, вдаривши по футболістах з економічного боку.

Поворознюк відреагував на репресії Кобіна в Інгульці – наставник перевів 5 гравців основи в U-19