"Це рішення тренера. Я в ці процеси не лізу. Причина? Та звідки ж я знаю? Ну, немає результату. Зарплату та премії усі отримують вчасно, а результату немає. Мабуть, таким чином тренер виховує гравців.

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Повторюся, я ніколи не влазив у ці процеси. Я – інвестор футбольного клубу. Ніколи не кажу, кого ставити, а кого – ні, як грати та інше. Навіщо тоді мені тренер? Це його рішення. Він мені сказав, і я підтримав.

Усе залежить тільки від них. Їм дадуть можливість показати себе в тренувальному процесі й одразу усе буде видно. Так, як вони зараз ставляться до роботи... Я підтримав тренера", – сказав Поворознюк у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, раніше Василь Кобін перевів низку гравців першої команди до складу U-19. У "чорний список" тренера потрапили Артем Сітало, Олександр Козак, Сергій Петько, Юрій Козиренко та Максим Мельничук.

До слова, після 12-ти турів Інгулець йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, набравши 5 очок.

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