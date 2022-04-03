"А чого ні? Якщо в них є можливість, то хай їдуть, хай щось роблять, хай допомагають. Я тільки за. Я за будь-яку допомогу, яка йтиме армії.

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Звичайно, з моїми гравцями спілкуємося. Деякі працюють волонтерами. А так усі вдома. Ми не тренуємося. Зрозуміло, що від цього ніхто не застрахований, але якщо буде питання догравання чемпіонату – будемо збиратися і догравати. А там буде, як буде", – цитує Поворознюка Telegram-канал Бомбардир.

Нагадаємо, Динамо усім складом виїхало за кордон, де буде проводити товариські матчі зі збором коштів на підтримку України. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін також у Європі для оперативних зустрічей із західними партнерами та асоціаціями.

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