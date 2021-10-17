"Ярмоленко – як птах Фенікс, він воскрес. Ви бачили, що він витворяє? А Маліновський? У нього ліва нога – просто бомба.

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Зінченко – це не втрата для збірної. В якийсь він один дотик грає? Розганяти потрібно, паси віддавати, а не піжонити. У ньому більше понтів, ніж гри.

При Петракові ми ще не побачили оптимальний склад збірної України. Коли Шевченко не взяв Буяльського – ніхто трагедії не робив. Коли Петраков не взяв Маліновського – все, кошмар. Він тренер, це його рішення. Мене звинувачували, що я сам ставлю футболістів. Зателефонуйте Лавриненкові і запитайте його", – сказав Поворознюк у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії та Герцеговини команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Поєдинок відбудеться 16 листопада.

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