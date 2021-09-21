"Президент УАФ каже, що у футбольних колах знають про хабарництво у суддівському корпусі, але немає жодних доказів. Їх і не буде. Це треба тільки поліції включатися, УАФ треба включатися. Щоб у арбітра був один телефон. Щоб на цьому телефоні не було ні Telegram, ні WhatsApp. Просто телефон, щоб він весь час прослуховувався. От і все.

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Тут треба щось робити, тому що... Скільки б вони не отримували, результат ви бачите який. Приносять мені рахунок, що більше мільйона внесків ми повинні платити. Це тільки за півроку, тому що арбітрам зарплати підвищили. А далі що?

Він одним підняттям прапорця позбавив преміальних більше двох десятків сімей. Яке йому буде покарання? Знову вони будуть недоступні, знову про них нічого не можна говорити. Поки мовчу, поки нічого не кажу. Але на скільки мене вистачить – не знаю", – сказав Поворознюк у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, обурення президента Інгульця виклало суддівство у матчі 8-го туру УПЛ з Колосом, в якому петровці поступились з рахунком 0:2. Однак матч міг скластися зовсім по-іншому, якби рефері Віталій Романов за рахунку 0:0 не скасував через офсайд чистий гол Артема Сітала.

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