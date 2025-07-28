"Змінюватися може все, але поки що я не бачу причини звільнення Василя Кобіна. Підсилюватися будемо, а змінювати тренера не бачу сенсу.

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Плани? Будемо старатися повернутися в УПЛ", – сказав Поворознюк в ефірі свого YouTube-каналу.

Нагадаємо, Василь Кобін тренує Інгулець з літа 2024 року. Під керівництвом 40-річного фахівця клуб з Петрового посів передостаннє місце в УПЛ та вилетів до Першої ліги. Підопічні Василя Кобіна розпочнуть новий сезон матчем проти Буковини 2 серпня.

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