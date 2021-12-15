"Гра є, а результату немає, отже, оцінка – два. Весною ви побачите зовсім інший Інгулець і за тренерським складом, і за складом гравців. Головного тренера це не стосується. Запорожець, Ковальов, Салем – це люди, які точно залишаться в команді. Решта – під питанням. Ми зараз дуже старанно працюємо на трансферному ринку. Якщо будуть гравці, сильніші, ніж наші, посилюватимемося.

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Перші трансфери можна чекати зовсім скоро. Моя совість перед футболістами буде чистою, бо я всім дав шанс. А те, що вони вийшли до Прем'єр-ліги та розповідають, що вони великі гравці, потрібно доводити на футбольному полі. Якби вони грали весь чемпіонат як останню гру (перемога над Десною 2:1), Інгулець був би іншим. Останню гру, мабуть, грали для того, щоб не вигнали, а першу – щоб сподобатися. Але ми це виправимо. Нам потрібно виходити і віддаватися на футбольному полі у кожній грі, вони отримують чималі гроші. Затримок немає, зарплата день в день, треба якось по-іншому ставитися до футболу. Має бути метод батога і пряника", – заявив Поворознюк у коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що Інгулець завершив першу частину сезону на 14 місці УПЛ, яке означає перехідні матчі за виживання.

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