Олександр Поворознюк завітав на матч Першої ліги Інгулець – Кремінь (5:1) і був дуже емоційним.

Президент Інгульця активно коментував дії своїх футболістів (не обійшлося без фірмового лексикону), а після гри прокоментував розгромну перемогу.

"Одні нерви. Треба грати у футбол, а багато хто думає, що вони вже великі. Але нічого, результат є, головне що вийшли з цієї кризи. Думаю, що вже наступна гра покаже, хто є хто.

"Нас просто знищили": емоційний спіч коуча Агробізнеса після розгрому від Карпат в Першій лізі

Чи очікував я на перемогу? – Та я кожен раз очікую на перемогу, якби я цього не робив, то не фінансував би футбол. Я кожен день хочу перемагати", – сказав Поворознюк в ефірі авторського ютуб-каналу.

Нагадаємо, Інгулець очолює групу Б Першої ліги. Команда Поворознюка має 38 турнірних пунктів після 16 зіграних матчів. Останнім часом команда з Петрового не вражала – Інгулець набрав лише 4 бали в останніх чотирьох зустрічах, чим дуже засмутив свого президента.

За підсумками минулого сезону Інгулець вилетів з УПЛ, програвши в перехідних матчах черкаському ЛНЗ.

Карпати розбили Агробізнес у битві лідерів Першої ліги – Невеш забив розкішний гол п'ятою