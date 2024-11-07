"Хочу спростувати інформацію щодо цих фейків, які викинули в інтернет. Не знаю кому це потрібно, але знаю одне, що на подібне витрачаються великі кошти. Краще б ви гроші витратили на підтримку ЗСУ, аби швидше закінчилася ця клята війна.

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Я живий, здоровий, їду на власному автомобілі, а не на тій автівці, яку публікували. То не моє авто, я в жодну аварію не потрапляв, зі мною все добре і класно", – зазначив Поворознюк у своїх соцмережах.

Нагадаємо, низка Telegram-каналів повідомила про загибель президента Інгульця в дорожньо-транспортній пригоді. Зазначалось, що разом з ним була співачка Жанна Лтавська. Цікаво, що напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про продюсування Поворознюком вищезгаданої артистки, тож подібний вкид може бути частиною агресивної рекламної кампанії щодо популяризації маловідомої співачки.

До слова, раніше Поворознюк вже потрапляв у ДТП, коли поспішав на кубковий матч своєї команди проти Пробою з Городенки.

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