Олександр Поворознюк знову змусив говорити про себе футбольну громадськість.

Прес-служба жіночої збірної України відреагувала на неоднозначні висловлювання Олександра Поворознюка щодо жіночого футболу.

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Нагадаємо, президент Інгульця в ефірі свого YouTube-каналу заявив, що не готовий розвивати жіночий футбол, назвавши його незрозумілим.

"Це не для мене. Я не розумію жіночого футболу. Там крім красивих дівчат я футболу не бачу. А з красивими дівчатами треба щось інше робити, а не у футбол грати", – сказав Поворознюк.

"Вважаємо неприйнятними слова президента Інгульця Олександра Поворознюка. Менталітет, який вбиває жіночий футбол і гідність жінки, має залишитися в минулому. Футбол для всіх", – зазначила прес-служба жіночої збірної України.

Футболістки збірної України теж запостили у своїх соціальних мережах ці слова. Також допис поширила голова комітету жіночого та дівочого футболу УАФ Анастасія Кліпаченко.