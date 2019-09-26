Поворознюк пообіцяв подвійні преміальні за перемогу над Карпатами в Кубку України, – тренер Інгульця Лавриненко

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко поділився враженнями від перемоги в третьому попередньому раунді Кубка України над Карпатами в серії пенальті.

"Інгулець обіграв Карпати другим складом? Не зовсім, тому не варто на словах президента клубу акцентувати увагу. Все-таки у нас одна заявка, так що я не поділяю футболістів на два склади. У якихось матчах ротація більша, в якихось менша.

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Думаю, гра проти Карпат вдалась Інгульцю, хоча ми готувалися до того, що львів'яни володітимуть територіальною перевагою. Але Інгулець грав компактно і зумів вистояти в основний час. Карпати створили кілька гольових моментів, але добре зіграв наш воротар. Втім, вважаю, що в основний час у нас теж було пару непоганих можливостей, тому рахунок основного часу цілком закономірний.

Перед іграми Поворознюк ніколи не говорить про преміальні. Після матчу з Карпатами пообіцяв команді подвійні преміальні", – розповів Лавриненко в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Інгулець переграв Карпати в серії пенальті (7:6) після нічиєї в основний час (0:0).

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