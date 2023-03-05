"Поворознюк пообіцяв нам щось приємне": голкіпер Інгульця – про сенсаційну перемогу над Динамо
Воротар петровців Олексій Паламарчук поділився емоціями від матчу 16-го туру УПЛ з киянами (2:0).
"Мрія здійснилась. Але це не тільки моя заслуга, а й всієї команди, персоналу. Ми дуже серйозно готувались ще зі зборів, розбирали Динамо. Зараз емоції трохи зашкалюють. Дуже раді, що так трапилось.
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Я вважаю, що ми заслуговували на цю перемогу, тому що на полі був єдиний колектив. Ми повинні битись один за одного, і все вийшло. Дякую всім хлопцям, що допомагали мені, і я чимось їм допоміг.
Олександр Поворознюк сказав, що ми зробили йому чудовий подарунок (у президента Інгульця день народження 6 березня, – прим.). Пообіцяв, що нам буде щось приємне. Сподіваюсь, що так воно і буде. Він був дуже щасливий", – сказав Паламарчук у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, перемога дозволила Інгульцю покинути передостанню сходинку турнірної таблиці УПЛ і піднятись одразу на одинадцятий щабель.
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