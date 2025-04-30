Власник клубу УПЛ Олександр Поворознюк знайшов як мотивувати Інгулець, який бореться за виживання.

Петровці борються за збереження свого місця в українській Прем'єр-лізі. Інгулець наразі перебуває на 15 місці з 20 очками, а до завершення сезону залишилося чотири матчі.

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Як інформує Sport.ua, президент петрівців Олександр Поворознюк пообіцяв тренерському штабу та гравцям подвоїти бонуси, якщо вони зможуть зберегти своє місце в УПЛ.

Нагадаємо, що від зони перехідних матчів Інгулець відстає на три пункти, а від рятівної 12-ї сходинки на п'ять очок.

Інгулець у найближчому турі зіграє проти Динамо, а потім команду чекають зустрічі з Лівим Берегом, Шахтарем та Ворсклою.

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