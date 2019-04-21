Поворознюк озвучив вартість будівництва нового стадіона Інгульця

Президент Інгульця Олександр Поворознюк інвестував 100 мільйонів гривень у будівництво нового стадіону в Петрово.

"Стадіон буде називатися Арена Інгулець. Цього року ми не плануємо введення стадіону в експлуатацію. Плануємо в цьому році зробити і посіяти поле. А на наступний сезон вже хочемо грати.

Люди з ФФУ причетні до договірних матчів, – президент Інгульця Поворознюк

Вартість будівництва стадіону? Приблизно 100 мільйонів гривень. Якби це будувалося за бюджетні гроші, то вартість була б 300 мільйонів", – сказав Пворознюк в проекті ТРЕНДЕЦ.

Зазначимо, новий стадіон Інгульця буде розрахований на 7 тисяч глядачів.

Інтерв'ю "Футбол 24" із Поворознюком – про небажання заробляти, договірні матчі та українських суддів читайте за посиланням.