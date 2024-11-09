Власник Інгульця Олександр Поворознюк не уник правосуддя за свої вчинки.

На початку вересня функціонер грубо вилаяв журналіста, який йому зателефонував, щоб взяти коментар. Тоді Поворознюк кивав на непрофесійність репортера, але КДК УАФ почав розгляд інциденту. Майже через два місяці організація оголосила рішення.

Поворознюк брутально вилаяв журналіста після питання про трансфери Інгульця (18+)

"Розглянувши матеріали, надані комітетом з етики та чесної гри, зобов’язав О. Г. Поворознюка сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 75 тисяч гривень за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме: виявляти повагу до колег, суперників, арбітрів, офіційних представників, співробітників футбольних структур, представників засобів масової інформації, уболівальників тощо", – йдеться у повідомленні прес-служби УАФ.

Нагадаємо, у вересні Поворознюк погрожував зняти команду з чемпіонату та розформувати, бо не отримав дозволу приймати домашні матчі на стадіоні, який побудували в Петровому.