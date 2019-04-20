Поворознюк: Одна нога Тайсона коштує більше, ніж увесь Інгулець

Президент Інгульця Олександр Поворознюк запевняє, що команда буде боротися за перемогу у фіналі Кубка України.

"Хотів би розділити цю радість з вболівальниками та командою. Ми повільно, але впевнено рухаємося до тієї вершини, яка називається Ліга Європи. Те, що створила команда зараз, було поза планом. Ніхто не вірив, що команда з Першої ліги зможе вперше в історії пробитися у фінал Кубка України .

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Що б там не казали всі скептики, але ми просто так Кубок в руки Шахтаря не віддамо. Думаю, хлопці налаштуються і буду битися. Ми просто вийдемо і будемо грати в футбол. Тиснути більше буде на Шахтар. Знаменита команда, ми і поруч не стоїмо, одна нога Тайсона коштує більше, ніж весь наш клуб, але ми будемо виходити і грати", – сказав Поворознюк прес-службі Інгульця.

Нагадаємо, що Інгулець у півфіналі Кубка України переграв Зорю та вийшов у фінал турніру, де зіграє з Шахтарем.

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