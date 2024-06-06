"Переговори з Любеновічем пройшли чудово. Контракт укладений на 3 роки. Під час перемовин не було жодних суперечок. Желько – проста, нормальна людина. Хоче, як і я, щось довести у цьому житті. Тому все нормально, питань немає жодних.

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Завдання на сезон – залишитися в УПЛ без перехідних матчів. А вже наступного чемпіонату будемо дивитися. Поговорили про комплектацію, екіпірування, купили новий автобус за 16 мільйонів. Домовилися також, щоб усіх гравців залишити, йому все сподобалося. Треба трохи доукомплектуватися – і працюємо далі.

Не думав, що так легко пройдуть перемовини. Бо до нього я зустрічався з багатьма тренерами, зрозумів, що станом на сьогодні легше знайти молодого тренера з амбіціями та дати йому шанс. Радію, що спочатку не помилився в Лупашку і тепер думаю, що не помилюся в новому головному тренері. Були певні перемовини з Лавриненком, Кучуком, але до чогось конкретного не дійшли", – сказав Поворознюк у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Минай за підсумками сезону завоював золото Першої ліги і вийшов в УПЛ.

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