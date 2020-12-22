"Те, що Інгулець визнав свою провину в тому, що матч не відбувся, я дізнався два дні тому з інтернету. Я сам хотів розібратися з цими питаннями, чому так сталося. Я ні на чому не економлю. Якщо хтось думає, що я хотів заощадити 70 тисяч гривень на добу, то, повірте, вигравши у Шахтаря, ми б набрали більше дивідендів. Я би грошей не пошкодував.

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Тепер читаю інтерв'ю нашого директора, Мороза Жені. Йому ставлять запитання: "У клубі розуміють, хто винен в тому, що не був включений підігрів?" Відповідь: "Звичайно, розуміють. Зробили певні висновки з цієї ситуації".

А я тепер не можу зрозуміти, хто дав команду не включати підігрів. Виявляється, Женя і дав цю команду, не запитавши ні у мене, ні у кого. Тому що його директор стадіону запевнив, що буде все нормально: ми гарантуємо. Хоча письмово ми давали: "треба включати підігрів".

Я обіцяв футбольної громадськості розібратися в цій ситуації. Тому публічно на камеру кажу: "Женя, приїжджай в гості, не сиди там в Києві, піднімай дупу. Пиши заяву за свій рахунок, і люди дізнаються, хто покараний за те, що не відбувся матч Інгулець – Шахтар, де Інгулець мав усі шанси забрати очки у чемпіона України", – зазначив Поворознюк у інтерв'ю YouTube-каналу Інгульця.

Нагадаємо, матч Інгулець – Шахтар не відбувся через поганий стан газону. Як виявилося, господарі не вмикали підігрів упродовж кількох днів, тому поле стало надто твердим і травмонебезпечним.

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