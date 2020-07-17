Поворознюк: Інгулець гроші суддям не возить і матчі не купує

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував скандал навколо матчу 24-го туру Першої ліги проти Прикарпаття (0:1)

"Я суддівство не коментую, тому що зарплату рефері не плачу. Як прокоментую слова мера Івано-Франківська? У нас свобода слова, він висловив свої думки. Але питання в тому, чи готовий він буде повторити і відповісти за ці слова через кілька днів...

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У Прикарпаття було всього два удари по наших воротах за весь матч, гості центр поля не переходили, просто у нашої команди не йшов м'яч в ворота. Ми заслуговували перемогти. Так, суддя після матчу зізнався, що помилково призначив пенальті у ворота Прикарпаття. Але до чого тут Поворознюк? Ми гроші суддям не возимо і матчі не купуємо. Про це можу вам сказати з усією відповідальністю.

Нехай краще мер скаже, з яких грошей команді були обіцяні гравцям преміальні по 17 тисяч гривень за те, щоб відібрати у нас хоча б одне очко. Це гроші з бюджету міста або хтось привіз?

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Є версія, що нас хочуть втягнути в якусь брудну історію. Можливо, Інгулець не хочуть бачити нагорі? Коли нам забивали з двохметрового офсайду, чому всі мовчали? Або нехай розкажуть, скільки коштує пенальті в матчі Чорноморця і Руха... УАФ обіцяє, що на матчах Першої ліги теж скоро буде система VAR. Дай бог, я тільки за. Рефері теж перегинають іноді, але ми нікого ніколи не купували, це точно", – сказав Поворознюк в коментарі Meta-ratings.