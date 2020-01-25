toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ДИНАМО - ХАЙДУК ТРАНСФЕРИ МИКОЛА МАТВІЄНКО КАРПАТИ

Поворознюк хоче "тріснути" Динамо у фіналі Кубка України – одіозного президента Інгульця надихають цитати Леніна

06:30 1317 Читать на русском
Поворознюк хоче "тріснути" Динамо у фіналі Кубка України – одіозного президента Інгульця надихають цитати Леніна
Олександр Поворознюк / Сайт Інгульця

Президент Інгульця Олександр Поворознюк чітко окреслив амбіції свого клубу в Кубку України.

"Я скажу так – Шахтар вже вилетів з Кубка України, тому наше завдання – вийти у фінал з київським Динамо і "тріснути" їх там.

Бартуловіч підписав контракт з Інгульцем

Знаєте, колись у Леніна запитали: "Володимире Іллічу, ви підняли таку масу населення на революцію. Ви впевнені в тому, що її виграєте?". І знаєте, що він відповів? "У нас іншого виходу немає". От і ми все одно виграємо Кубок України", – заявив Поворознюк у коментарі YouTube-каналу Petrove TV.

Нагадаємо, на стадії чвертьфіналу Кубка України Інгулець протистоятиме Минаю, а Динамо доведеться зустрітись з Олександрією.

Парамон: фарт для Лобановського, 100 євро від Каладзе, пістолет Макарова, німецьке порно й інші пригоди суперфана Динамо

blog_ava
Лемпард назвав мету Челсі на зимове трансферне вікно
00:16
584
Теги
Динамо Динамо Кубок України Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Лєднєв підписав новий контракт з Динамо
    Україна — 24 січ3414 Лєднєв підписав новий контракт з Динамо
4
год
:
12
хв
Еспаньйол
14:00
Атлетік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук