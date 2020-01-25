Поворознюк хоче "тріснути" Динамо у фіналі Кубка України – одіозного президента Інгульця надихають цитати Леніна

Президент Інгульця Олександр Поворознюк чітко окреслив амбіції свого клубу в Кубку України.

"Я скажу так – Шахтар вже вилетів з Кубка України, тому наше завдання – вийти у фінал з київським Динамо і "тріснути" їх там.

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Знаєте, колись у Леніна запитали: "Володимире Іллічу, ви підняли таку масу населення на революцію. Ви впевнені в тому, що її виграєте?". І знаєте, що він відповів? "У нас іншого виходу немає". От і ми все одно виграємо Кубок України", – заявив Поворознюк у коментарі YouTube-каналу Petrove TV.

Нагадаємо, на стадії чвертьфіналу Кубка України Інгулець протистоятиме Минаю, а Динамо доведеться зустрітись з Олександрією.

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