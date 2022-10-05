Президент Інгульця відповів засновнику Tesla та SpaceX на його неоднозначну позицію щодо подій в Україні.

Як відомо, нещодавно знаменитий винахідник-мільярдер опублікував серію скандальних постів щодо війни Росії та України. Зокрема, Ілон Маск вважає, що потрібно провести ще один референдум на тимчасово окупованих територіях, а Україна повинна зберегти нейтральний статус.

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"Слава Україні, Слава ЗСУ! Хочеться звернутися до Ілона Маска після його голосування у Twitter. Хотілося би просто сказать одне: "Ти такий багатий, бл**ь, а такий дурний. Пішов ти на хутір "бабочек" ловити за російським воєнним кораблем. Слава Україні", – заявив президент Інгульця в ефірі Петрове TV.

Нагадаємо, кілька днів тому Олександр Поворознюк видав черговий перл на адресу президента РФ Путіна, який після невдач своєї недоармії на фронті вкотре почав лякати світ застосуванням ядерної зброї в Україні.

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