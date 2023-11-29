У своїй першій заяві від 20 січня ймовірна жертва зґвалтування категорично відмовлялася приймати компенсацію від Дані Алвеса. Як інформує La Vanguardia, тепер дівчина переглянула свою думку щодо питання і вирішила прийняти 150 тисяч євро від бразильця.

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Адвокат жертви аргументував зміну рішення наступним чином: "Вона не усвідомлювала ані всіх наслідків злочину, ані обставин, що настали, в результаті яких (і це підтверджує судово-медичний висновок) у неї розвинувся тривожно-депресивний стан".

Повідомляється, що дівчина досі проходить психологічне лікування і перебуває на лікарняному.

Нагадаємо, що Алвес перебуває під вартою за звинуваченням у зґвалтуванні дівчини в нічному клубі в Барселоні в грудні 2022 року. Прокурор зажадав 9 років в'язниці для Алвеса і компенсацію для потерпілої в розмірі 150 тисяч євро.

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