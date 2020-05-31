Повноцінних трансферів до кінця літа може не бути – відомий альтернативний варіант

Футбольний ринок змушений корегувати звичний розклад через паузу, спричинену коронавірусом.
Трансферне вікно відкриється 1 червня, але клуби зможуть заявляти своїх нових гравців лише з 1 вересня, повідомляє Сorriere Dello Sport.
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Упродовж трьох місяців літа можна буде попередньо домовлятися і оформляти переходи. Гравці повинні дограти сезон у своїх нинішніх командах, а вже з осені можуть приєднатися до нових. Найімовірніше, що "повноцінне" вікно триватиме з 1 вересня до 5 жовтня.
Нагадаємо, план УЄФА передбачає, що всі національні чемпіонати завершаться у липні, а серпень залишать для єврокубків.
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