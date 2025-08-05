Адемола Лукман вже звільнив свою шафу на тренувальній базі Аталанти, продовжуючи наполягати на переході в Інтер. Про це інформує Sky Sport Italia.

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27-річний гравець подав офіційний запит на трансфер, намагаючись домогтися переходу в Інтер в це трансферне вікно. На вихідних гравець збірної Нігерії опублікував довгу заяву в Instagram, в якій пояснив своє рішення попросити про продаж, вказавши на "порушені обіцянки" з боку керівництва Аталанти і погане поводження з ним "як з людиною і як з професійним футболістом".

Генеральний директор Аталанти Лука Перкассі з тих пір підтвердив, що насправді існує неофіційна угода, що дозволяє Лукману піти цього літа за відповідну суму, але не в команди Серії А, що ускладнює переговори з "нерадзуррі".

На знак протесту Лукман останні два дні не з'являвся на тренування.

Поки невідомо, якими будуть подальші кроки, але Sky описує ситуацію як "повний розрив відносин" між гравцем і клубом.

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