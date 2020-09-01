"Мені важко було. Втратив нюх, була температура, погано спав, стан дуже поганий, ламає, блювота була кілька днів. Одним словом, повний фарш.

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Я відчув на собі, що це за хвороба. Так, я теж з недовірою ставився до цього на початку. Зараз пройшов крізь це сам. Катастрофа, чесно. Дуже важкий стан. Через два дні здам тест, ще кров здам, щоб перевірили антитіла.

Буду дивитися. Зараз не тренуюся, вісім днів просидів в ізоляції. Зараз трохи вийшов, тому що лікар сказав, що сидіти вдома не можна – легені повинні працювати, треба рухатися. Вдома сидіти не варіант", – сказав Кополовець в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, у минулому сезоні Першої ліги Минай здобув путівку в УПЛ, а сам Михайло взяв участь у 23 матчах у всіх турнірах та відзначився одним забитим м'ячем.

"Він ярко жив, сидів у барі в хлам, з дівчатами на колінах, бив свої Ferrari". Найепічніші цитати Михайла Кополовця