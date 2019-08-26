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"Повірте в цю емблему і грайте за Динамо", – ультрас киян жорстко поговорили з гравцями після невдачі з Олімпіком (18+)

18:33 255 Читать на русском
"Повірте в цю емблему і грайте за Динамо", – ультрас киян жорстко поговорили з гравцями після невдачі з Олімпіком (18+)
Динамо продовжує лихоманити / ФК Динамо

Ультрас Динамо підтримали команду після невдачі у матчі 5-го туру проти Олімпіка. Без підвищених тонів під час розмови все ж не обійшлося, але цього разу все завершилося без конфліктів.

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

Динамо втратило очки в матчі з Олімпіком у 5-му турі УПЛ. Підопічні Олексія Михайличенка стали першою командою, яка не змогла обіграти аутсайдера чемпіонату 2019/20.

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Попри чергову невдачу (безвиграшна серія Динамо налічує вже 4 поспіль матчі в усіх турнірах) гравці все ж знайшли в собі сили після поєдинку підійти до фанатів та подякувати їм за підтримку.

Віталій Миколенко, Віктор Циганков, Карлос Де Пена, Фран Соль, Томаш Кендзьора, Денис Бойко, Георгій Бущан, Артем Шабанов та Олександр Караваєв вислухали претензії ультрас. Фанати висловили сподівання, що гравці розуміють ситуацію, у якій опинилася команда, і зроблять все для виправлення становища. Завершилося все доволі мирно – футболісти подякували за підтримку, а фанати вибачилися за надмірні емоції після поєдинку проти Брюгге. Нагадаємо, тоді між динамівцями та фанатами відбулася не надто приємна розмова.

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До слова, свій спіч ультрас навіть переклали англійською для легіонерів команди. "Вірте в себе і грайте за Динамо. Повірте в цю емблему, тому що ми віримо в неї і віримо у вас. Разом і до кінця", – діалог завершився повним порозумінням сторін.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика.

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ультрас футбольні фанати Відеоновини Динамо - Олімпік Динамо Динамо
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