– Миколо, якими були настанови на гру, враховуючи результат кубкового протистояння?

– Грати організовано й чекати свої моменти.

– Дуже швидкий гол на старті матчу – для вас це виглядало ідеальним початком, чи не так?

– Так, це був ідеальний початок, він додав упевненості.

– У середині першого тайму команда дозволила супернику створювати гострі моменти. Чому так сталося?

– Трохи віддали ініціативу, втратили концентрацію.

– Це і призвело до пропущеного голу?

– Так, дали простір, і суперник цим скористався.

– Чи змінилися настанови тренера по перерві?

– Було завдання більше тримати м’яч і діяти компактно.

– Пенальті у ваші ворота – згодні з цим рішенням арбітра?

– Епізод суперечливий, але рішення арбітра ми прийняли.

– Воротар Олександрії Віктор Долгий був героєм, стільки разів врятував. Як це відчувалося з поля?

– Справжній герой, кілька разів виручив команду.

– У другому таймі моментів майже не було, але на 86-й хвилині свіжий Хуссейн зрівняв рахунок. Як команда сприйняла цей гол і чи відчули, що можна вирвати більше?

– Гол додав сил, повірили, що можемо вирвати більше.

– Чи закономірний рахунок?

– Так, обидві команди заслужили на нічию, хоча, звісно, хотілося б здобути перемогу.

– Наступна гра – проти Полтави. Яким буде головний акцент у підготовці?

– Концентрація й реалізація моментів.

