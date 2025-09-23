"Повірили, що у Динамо можемо вирвати більше": захисник Олександрії про швидкий гол, спірний пенальті і супергероя
"Футбол 24" обговорив матч шостого туру УПЛ Динамо – Олександрія (2:2) із захисником гостей Миколою Огарковим.
– Миколо, якими були настанови на гру, враховуючи результат кубкового протистояння?
– Грати організовано й чекати свої моменти.
– Дуже швидкий гол на старті матчу – для вас це виглядало ідеальним початком, чи не так?
– Так, це був ідеальний початок, він додав упевненості.
– У середині першого тайму команда дозволила супернику створювати гострі моменти. Чому так сталося?
– Трохи віддали ініціативу, втратили концентрацію.
– Це і призвело до пропущеного голу?
– Так, дали простір, і суперник цим скористався.
– Чи змінилися настанови тренера по перерві?
– Було завдання більше тримати м’яч і діяти компактно.
– Пенальті у ваші ворота – згодні з цим рішенням арбітра?
– Епізод суперечливий, але рішення арбітра ми прийняли.
– Воротар Олександрії Віктор Долгий був героєм, стільки разів врятував. Як це відчувалося з поля?
– Справжній герой, кілька разів виручив команду.
– У другому таймі моментів майже не було, але на 86-й хвилині свіжий Хуссейн зрівняв рахунок. Як команда сприйняла цей гол і чи відчули, що можна вирвати більше?
– Гол додав сил, повірили, що можемо вирвати більше.
– Чи закономірний рахунок?
– Так, обидві команди заслужили на нічию, хоча, звісно, хотілося б здобути перемогу.
– Наступна гра – проти Полтави. Яким буде головний акцент у підготовці?
– Концентрація й реалізація моментів.
