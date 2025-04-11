"Журналісти, експерти повинні змушувати команди грати в цікавий футбол. Коли він буде цікавий уболівальнику, це буде називатися футболом. Якщо ми до цього не прийдемо, якщо всі знову кажуть, що ми вміємо грати лише в оборонний футбол, то це будуть лише розмови про зміни і знову виходитимемо в Європу і там страждатимемо. Якщо ми не пресингуватимемо, заходитимемо в інтенсивність, ми просто не зможемо грати в Європі.

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Якщо ми не можемо грати на м'ячі, ми маємо бігати. Якщо ми бігатимемо – це вже буде динамічно та цікаво, бо футбол зараз побудований на тому, щоб грати на м'ячі та давати інтенсивність. Все просто", – сказав Лупашко для YouTube-каналу Ігор Циганик.

Нагадаємо, Владислав Лупашко очолив Карпати в липні 2024 року. Наразі львів'яни посідають 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ, в доробку команди 33 бали після 23-х турів чемпіонату.

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