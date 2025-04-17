"Повинні визнати, що сезон був не нашим": Анчелотті вказав на причини вильоту з ЛЧ від Арсенала – Реал до такого не звик
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала (1:2).
"Щоб змінити хід гри, нам було потрібно щось – можливо, пенальті, який у нас відібрали... Щось, нам справді було потрібно щось.
Піжонський пенальті імені Сака у відеоогляді матчу Реал – Арсенал – 1:2
Але ми маємо бути чесними – Арсенал заслужив перемогу в обох матчах. У футболі є щаслива сторона і сумна. Ми багато разів бачили щасливу, сьогодні побачили сумну.
Тепер ми боремося за Ла Лігу, у нас фінал Кубка Іспанії, Клубний чемпіонат світу... Сезон здається нескінченним, але потрібно підійматися – це ще одна сторона футболу, до якої ми не звикли.
Це розчарування, але сьогодні не час для аналізу. Ми повинні підняти голову і визнати, що цей сезон був не нашим. Немає непереможних команд", – цитує Анчелотті Marca.
Додамо, що у півфіналі ЛЧ команда Мікеля Артети зіграє з ПСЖ.
Арсенал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – "каноніри" заслужено перемогли Реал на Сантьяго Бернабеу