"Щоб змінити хід гри, нам було потрібно щось – можливо, пенальті, який у нас відібрали... Щось, нам справді було потрібно щось.

Піжонський пенальті імені Сака у відеоогляді матчу Реал – Арсенал – 1:2

Але ми маємо бути чесними – Арсенал заслужив перемогу в обох матчах. У футболі є щаслива сторона і сумна. Ми багато разів бачили щасливу, сьогодні побачили сумну.

Тепер ми боремося за Ла Лігу, у нас фінал Кубка Іспанії, Клубний чемпіонат світу... Сезон здається нескінченним, але потрібно підійматися – це ще одна сторона футболу, до якої ми не звикли.

Це розчарування, але сьогодні не час для аналізу. Ми повинні підняти голову і визнати, що цей сезон був не нашим. Немає непереможних команд", – цитує Анчелотті Marca.

Додамо, що у півфіналі ЛЧ команда Мікеля Артети зіграє з ПСЖ.

Арсенал вийшов у півфінал Ліги чемпіонів – "каноніри" заслужено перемогли Реал на Сантьяго Бернабеу