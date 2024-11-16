"Вже кілька днів ми готуємося до дуже важливих ігор. Останні два дні у нас були досить інтенсивні тренування, щоб підійти до майбутніх матчів у максимальній готовності.

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Ми усвідомлюємо важливість ігор, які на нас чекають. Це вирішальний етап групового етапу, і необхідно показати якнайкращу гру, щоб досягти позитивного результату.

Ми грали різні матчі. У жовтні наші суперники грали більше від оборони та давали нам менше простору. Ми маємо подібні очікування від майбутніх зустрічей, хоча Україна буде боротися за перемогу, а ми повинні сконцентруватися на нашій грі та максимально використовувати наші сильні сторони", – цитує Кітеішвілі worldsport.

Нагадаємо, що збірні України та Грузії мають зіграти 16 листопада. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

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